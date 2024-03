Il nuovo display microLED per Apple Watch non s'ha da fare

Stando infatti a quanto appena riferito da Mark Gurman di Bloomberg, Apple avrebbe rinunciato definitivamente al progetto di realizzare in casa dei display microLED per i nuovi Apple Watch.

Il progetto di Apple di produrre in casa dei display microLED per le nuove generazioni di Apple Watch sembra aver fatto la stessa fine della Apple Car .

Attualmente gli smartwatch di casa Apple, o perlomeno le ultime generazioni arrivate sul mercato, hanno integrato un display OLED. Con il salto ai microLED probabilmente Apple intendeva offrire un'esperienza con il display dei suoi smartwatch migliore.

Ma la casa di Cupertino avrebbe definitivamente rinunciato al progetto, essenzialmente per motivazioni tecniche. Secondo Gurman infatti, Apple avrebbe rinunciato a realizzare dei display microLED per Apple Watch a causa della complessità di produzione. Questi componenti infatti richiedono uno specifico procedimento di posizionamento dei pixel nel display. Un processo troppo lungo per le attuali risorse di Apple.

L'azienda di Cupertino sarebbe stata addirittura in possesso del processo di progettazione e produzione dei microLED.

Sembra chiaro che però abbia dovuto rinunciarvi per scongiurare ritardi nella produzione dei nuovi Apple Watch.

Si tratterebbe del secondo importante progetto che viene chiuso da Apple nel breve periodo, dopo la notizia della Apple Car tramontata definitivamente.