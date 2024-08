Ecco il nuovo Dyson Airwrap: più intelligente, tecnologico, e costoso

Come si rinnova il nuovo Dyson Airwrap 2024

Il nuovo dispositivo per la cura dei capelli di Dyson si presenta con tutte le principali funzionalità che abbiamo apprezzato sulla generazione precedente.

Oltre a queste ovviamente arrivano delle novità consistenti. Vediamole insieme:

Arrivano tre nuovi accessori annessi al Dyson Airwrap i.d. Rimane da capire se verranno inclusi nel kit base oppure se saranno acquistabili separatamente.

annessi al Dyson Airwrap i.d. Rimane da capire se verranno inclusi nel kit base oppure se saranno acquistabili separatamente. Arriva la connettività Bluetooth . Questo permetterà di connettere il dispositivo allo smartphone e ad altri dispositivi mobili.

. Questo permetterà di connettere il dispositivo allo smartphone e ad altri dispositivi mobili. Sarà possibile personalizzare e avviare diverse sequenze di arricciatura tramite l'app per smartphone e dispositivi mobili. Queste saranno personalizzabili in termini di calore e flusso d'aria.

tramite l'app per smartphone e dispositivi mobili. Queste saranno personalizzabili in termini di calore e flusso d'aria. Arriveranno due modelli di Dyson Airwrap 2024: la prima per capelli lisci e la seconda per capelli ricci.

di Dyson Airwrap 2024: la prima per capelli lisci e la seconda per capelli ricci. Tramite l'app myDyson sarà possibile creare il proprio profilo, aggiungendo informazioni sul tipo di capelli, lunghezza e il proprio livello di abilità nella modellazione. Con tale profilo sarà possibile consultare le migliori sequenze di arricciatura.

sarà possibile creare il proprio profilo, aggiungendo informazioni sul tipo di capelli, lunghezza e il proprio livello di abilità nella modellazione. Con tale profilo sarà possibile consultare le migliori sequenze di arricciatura. Attraverso l'app sarà possibile controllare lo stato del filtro e le istruzioni per la pulizia.

Dunque, si prospetta un nuovo Dyson Airwrap 2024 molto più tecnologico e smart del modello precedente, sebbene il suo funzionamento tecnico non sembra aver subito particolari aggiornamenti.

La novità consistente corrisponde proprio all'avere un Airwrap più tarato sul profilo personale di capelli.

In merito agli accessori, arrivano un cilindro conico, un diffusore per onde e riccioli e un concentratore a lama. Il cilindro è multidirezionale, con un diametro più piccolo di 20 mm, ed è pensato per creare ricci più definiti. Il diffusore invia il flusso d'aria in due modi per onde o riccioli più definiti e migliorati. Infine, il concentratore a lama dovrebbe offrire una finitura più liscia.

Dyson ha lanciato il nuovo Dyson Airwrap i.d. per il mercato statunitense, dove arriva a un prezzo di 600 dollari. Questo è in linea con il modello precedente di Airwrap. Per quanto riguarda il mercato italiano, non troviamo ancora disponibile il dispositivo ma ipotizziamo che sia solo questione di tempo.