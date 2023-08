Il nuovo editor di Google Foto per il web ha grandi ambizioni

Ultimamente Google Foto sta vivendo un periodo di grande fermento (sapete come eliminare foto dall'app ma non dal dispositivo?). Dopo le novità grafiche introdotte su dispositivi con schermo di grandi dimensioni come i tablet e sui Chromebook (e aver ricevuto alcune funzioni di Photoshop per gli utenti Google One), la versione Web della popolare app sta ricevendo un nuovo editor per tutti gli utenti.

Questo aggiornamento, che stiamo vedendo su tutti i dispositivi e dovrebbe essere visibile anche a voi, mette finalmente sullo stesso livello la versione Web con l'app per dispositivi mobili. Vediamo come funziona.

Se ora andate sul sito di Google Foto e aprite un'immagine, vedrete in alto a destra un messaggio in blu che vi consiglia di provare il nuovo editor.