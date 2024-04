Nuovo evento Huawei a maggio: il suo Apple Watch e MateBook, ma manca l'ospite più atteso

Quanto appena riferito deriva dal recente annuncio fatto dall'azienda cinese: come vedete anche dal teaser in basso, Huawei ha programmato un nuovo evento ufficiale. Questo si terrà il prossimo 7 maggio a Dubai, e ospiterà diversi nuovi prodotti dell'azienda cinese.

Le cose si muovono in maniera consistente in casa Huawei , con l'azienda cinese che prepara un importante evento che riguarda anche il suo mercato internazionale. All'orizzonte ci sono nuovi prodotti .

Nella lista che abbiamo appena letto manca l'ospite che forse avremmo gradito di più, ovvero la famiglia Huawei Pura 70 presentata qualche giorno fa per il mercato cinese.

Al momento del lancio in Cina, abbiamo visto come la serie Huawei Pura 70 ha tutte le carte in regola per raccogliere la pesante eredità della serie Huawei P, o della serie Huawei Mate, visto che presenta un comparto fotografico di livello assoluto, con il resto della scheda tecnica di assoluta caratura da top di gamma.

Stando al teaser di Huawei, sembra chiaro che al nuovo evento internazionale non ci sarà spazio per i nuovi smartphone. Questo è in qualche modo comprensibile, soprattutto dopo il ban inflitto dal governo statunitense a Huawei, il quale ha forzato l'azienda a concentrarsi su altri settori tecnologici rispetto agli smartphone. Staremo a vedere se questa tesi verrà confermata, oppure se Huawei ha riservato una sorpresa col botto per il suo prossimo evento.