Annunciato un nuovo evento Nothing: le Ear (3) sono in rampa di lancio?

Le nuove true wireless di Nothing sono in pole position per il lancio.

Nothing torna a far parlare di sé, e lo fa con lo stile che la sta contraddistinguendo sin da quando ha lanciato il suo primo prodotto. L'azienda ha debutto con le Nothing Ear (1) un paio di anni fa, e ora sembra pronta a lanciare la nuova generazione delle sue cuffie true wireless. Stiamo parlando di Nothing Ear (3), un nome che ancora non abbiamo sentito ufficialmente da Nothing ma che l'azienda ha lasciato intendere con un paio di teaser recentemente pubblicati online.

Nelle ultime ore l'azienda ha annunciato che terrà un nuovo evento il prossimo 18 aprile. Non vengono menzionati nomi di prodotti, se non che un nuovo prodotto verrà annunciato. Dall'immagine inclusa nel teaser, che trovate in copertina, intuiamo che possa trattarsi proprio delle nuove Nothing Ear (3). Dall'immagine vediamo infatti uno scarabeo, animale usato per anticipare le Ear (2) lo scorso anno, e una rana, animale che invece dovrebbe rappresentare le nuove Ear (3). Non sono stati definiti ulteriori dettagli in merito a questo prodotto, ma qualcosa potremmo intuire dal colore associato ai due animali.