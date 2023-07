Il nuovo Galaxy SmartTag 2: trapelano foto e specifiche

Samsung è molto attiva in tutto il mercato tecnologico, con un occhio di riguardo per il settore smartphone e tutti gli accessori a essi collegati. Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sul nuovo tracker che dovrebbe lanciare sul mercato.

L'immagine infatti mostra come il nuovo SmartTag 2 presenterà un foro molto più pronunciato rispetto al primo modello, con un corpo di dimensioni più contenute. Il codice modello corrisponde a EI-T5600.

Oltre al design, abbiamo modo di avere un assaggio anche delle presunte specifiche tecniche.

Ci sarà la connettività Bluetooth LE e UWB (UltraWide Band). Questa in qualche modo è un'evoluzione, visto che il modello precedente nella sua versione standard non godeva della connettività UWB.

Al momento non sono stati scovati riferimenti a presunte versioni Plus del nuovo Galaxy SmartTag 2. Questo chiaramente non significa che non arriveranno. Ancora non abbiamo dettagli su quando potrebbe avvenire il lancio ufficiale, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.