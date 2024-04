Un nuovo Galaxy Watch 4 in arrivo? Vi piacerà per il prezzo

Gli smartwatch di Samsung sono ormai un punto di riferimento sul mercato, anche grazie alla recente collaborazione siglata tra Google e Samsung per l'implementazione di Wear OS. All'orizzonte c'è un nuovo dispositivo di questo genere, ma non parliamo di Galaxy Watch 7.

Samsung sarebbe infatti pronta a lanciare un nuovo smartwatch nell'ambito della serie Galaxy Watch 4, la generazione di indossabili lanciata tre anni fa con Wear OS. Non si tratterebbe di Galaxy Watch 4 FE, come avrebbe potuto far pensare la filosofia che l'azienda segue nel segmento smartphone.