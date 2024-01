C'è un nuovo Google Assistant su Android Auto, e non è l'unica novità

Su Android Auto c'è un nuovo Google Assistant. E parliamo del suo aspetto grafico. Il popolare assistente virtuale di Google, che svolge un ruolo centrale su Android Auto (ecco le migliori app per Android Auto) per la gestione delle funzionalità tramite comandi vocali, ha un nuovo look. Le immagini che trovate in basso mostrano esattamente ciò di cui stiamo parlando. Vediamo Google Assistant che, quando attivato, mostra una sottile animazione nella parte bassa dell'interfaccia, sfumata verso l'alto. L'effetto visivo è molto piacevole, e moderno.

La nuova animazione di Assistant viene visualizzata in fase di ascolto. Una volta concluso l'ascolto, Assistant mostrerà a schermo, poco sopra la porzione dove appariva l'animazione, la trascrizione di ciò che ha interpretato dall'audio dell'utente. Se si attiva Assistant senza parlare per qualche secondo, l'assistente mostrerà "Ciao, come posso aiutarti?" a schermo.