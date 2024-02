Scoperte ulteriori tracce sul nuovo HomePod di Apple con display

Si inseguono da tempo le voci su un possibile progetto di Apple circa la realizzazione di un nuovo HomePod con display integrato. In tal senso, con tvOS 17.4 beta sono state scovate delle prove sulla presunta esistenza di questa iniziativa di Cupertino. In particolare, nella beta 3, rilasciata martedì agli sviluppatori, viene rivelata la presenza di un nuovo dispositivo identificato come "Z314", in grado tra l'altro di eseguire un sistema operativo.

Scendendo maggiormente nei dettagli, il dispositivo "Z314" è alimentato da un chip A15 Bionic, lo stesso con cui è equipaggiato l'iPad mini 6. Il codice, inoltre, svela la presenza di versioni di sviluppo interno e soprattutto che l'apparecchio potrebbe aver raggiunto una fase avanzata di sviluppo. Ancora, sempre tvOS 17.4 beta 3 implementa il framework SwiftUI al firmware HomePod nonché hangtracerd, ovvero uno strumento di sistema utilizzato per eseguire il debug dell'interfaccia utente non rispondente nelle app iOS.