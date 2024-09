Apple vuole combinare assieme iPad, Apple TV e HomePod: dove lo abbiamo già visto?

Un nuovo HomePod dal sapore di Pixel Tablet

Apple è attiva nel segmento della domotica da ormai diversi anni, e i suoi dispositivi HomePod sono una delle migliori espressioni dell'interesse dell'azienda in questo settore di mercato. Lo stesso settore che presto potrebbe vedere una novità molto importante.

Diciamo subito che non siamo sicuri che si tratterà di un nuovo HomePod, visto che finora è trapelato online solo il nome in codice del dispositivo.

Ma sembra proprio che si tratterà di una tipologia di prodotto per la domotica mai vista prima in casa Apple, come riportato da 9to5Mac, che è venuto a conoscenza di diversi dettagli in merito.

Il nome in codice di questo prodotto sarebbe HomeAccessory, proprio per non lasciare dubbi sulla sua natura. Stando a quanto trapelato online, questo prodotto sarebbe animato dal processore A18 di Apple, perfetto per supportare tutte le funzionalità di Apple Intelligence, ovvero l'intelligenza artificiale appena svelata da Apple.

Questo dispositivo avrà uno schermo, il quale sarà particolarmente squadrato. Nello schermo dovremmo trovare l'integrazione di un sensore fotografico che renderà questo dispositivo compatibile con le videochiamate (ecco le migliori app per fare videochiamate), supportate in primis da FaceTime.

Le funzionalità della fotocamera anteriore permetteranno anche di riconoscere le gesture da parte degli utenti, in modo da eseguire comandi rapidi anche quando non è possibile toccare lo schermo perché magari, ad esempio, stiamo cucinando.

Oltre a questo, la fotocamera permetterà anche il riconoscimento degli utenti quando si avvicinano, in modo da abilitare l'interazione con informazioni tarate sul profilo personale dell'utente.