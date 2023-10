Il nuovo iMac 24" all'orizzonte, ma non c'è l'M3 che vi aspettate

Apple svolge sicuramente un ruolo di primissimo piano nel settore dei PC e notebook, con i suoi iMac e MacBook che da sempre hanno tracciato la via in tutto il panorama mondiale.

E proprio a proposito di iMac sono in vista delle novità. Questo è quello che emerge da quanto appena riferito dal blog nipponico MacOtakara, il quale è usualmente ben informato su cosa accade in casa Apple in termini di nuovi dispositivo. Secondo questi ultimi rumor infatti, Apple sarebbe pronta a lanciare un nuovo iMac da 24".