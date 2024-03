Il nuovo login di Google è arrivato: ecco cosa cambia

Annunciato un mese fa, il nuovo look della pagina "accedi con Google" è finalmente disponibile per la maggior parte degli utenti. Ogni volta che dovrete effettuare il login al vostro account Google, sia per Gmail o qualsiasi altro servizio, sarete accolti da una pagina diversa dal solito. Non preoccupatevi però, non è un tentativo di phishing: potete inserire le vostre credenziali tranquillamente. Ecco infatti come appare il nuovo login di Google.