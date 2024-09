Dopo l'ultimo aggiornamento, quasi impercettibile, avvenuto nel 2022, PayPal ha adesso deciso di rinnovare la sua brand identity e con essa il suo logo.

La scritta PayPal è sempre lì, non c'è stato un cambio di nome, ma il minimalismo scelto dall'azienda non ci convince affatto, soprattutto perché è in netto contrasto con la tridimensionalità e vivacità del suo logo passato. Che tra l'altro in qualche modo persisterà ancora.