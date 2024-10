Questo è il nuovo Mac mini, il più piccolo e potente di sempre

Un altro aspetto interessante è il fatto che, finalmente, il Mac mini avrà due porte USB-C frontali, seguendo le orme del Mac Studio, e questo a dispetto di un nuovo design, che lo vede più assomigliare a una Apple TV che ai precedenti Mac mini, almeno in termini di dimensioni.

Per ulteriori dettagli l'appuntamento dovrebbe essere fissato per oggi pomeriggio, o al più domani. Aggiorneremo l'articolo non appena avremo comunicazioni ufficiali in merito.