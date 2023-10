Cos'è il nuovo Merch Hub su Spotify?

Spotify è tra i nomi più rilevanti nel panorama delle piattaforme per ascoltare musica online e, come spesso accade, continua ad introdurre interessanti novità per la propria applicazione. L'ultima aggiunta in questione riguarda il lancio di un Merch Hub: cioè una nuova sezione dell'app dedicata esclusivamente al merchandising dei propri artisti preferiti.

Questa soluzione nasce in risposta al costante interesse da parte dei fan per i nuovi prodotti rilasciati dagli artisti; in questo modo l'azienda ritiene di semplificare il processo di consultazione e acquisto del merchandising senza dover visitare singolarmente il profilo di ciascun artista come in precedenza.