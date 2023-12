Il nuovo meteo di Google non è più un'esclusiva dei Pixel

E proprio durante l'anno che sta per chiudersi abbiamo visto un importante aggiornamento arrivare anche per tutta l'interfaccia grafica del meteo di Google, quello che è anche accessibile dal widget nella schermata home.

La nuova interfaccia grafica, molto gradevole e coerente con le nuove linee guida del Material You, ha debuttato nella seconda parte di quest'anno sui Pixel. Parliamo degli smartphone di casa Google e anche su Pixel Tablet, il primo tablet a essere commercializzato da BigG.

La notizia delle ultime ore è che ora anche coloro che non hanno un Pixel potranno godersi il nuovo Meteo di Google, ovvero la nuova interfaccia grafica che potete vedere anche nell'immagine in copertina. I primi dispositivi non Pixel a riceverlo sarebbero, secondo le segnalazioni emerse online, smartphone e tablet di Samsung.

L'immagine che trovate qui sotto mostra il nuovo Meteo di Google su un tablet di Samsung. Vediamo la stessa struttura grafica che troviamo sui Pixel, nuove informazioni meteo come quelle che riguardano le precipitazioni, vento, umidità, indice UV, pressione e orari di alba e tramonto.

Nello screenshot che trovate sotto, realizzato come menzionato su un dispositivo Samsung, il font non è coerente con il Google Sans che troviamo sui Pixel, ma questo è ovviamente dipendente dal font di sistema che viene usato sui modelli di Samsung.

Possiamo quindi aspettarci che il nuovo Meteo di Google inizi a diffondersi anche su altri dispositivi, oltre ai Pixel e ai Samsung che lo stanno ricevendo in queste ore. Fateci sapere se dalle vostre parti è già arrivato. Come accade sempre in questi casi, la distribuzione avviene via server e non vi sono aggiornamenti di app da forzare per riceverlo.