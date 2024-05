Avete difficoltà a leggere i contenuti sul telefono? Android 15 vi semplifica la vita

Il nuovo sistema operativo di Google avrà infatti una nuova funzione che consente di ingrandire lo schermo in modo molto più semplice rispetto a quelle attuali: andiamo a scoprire come.

Con Android 15 , i telefoni del robottino verde faranno un deciso passo avanti per quanto riguarda l'accessibilità (sapete come avviare automaticamente le app su Android ?).

Android consente già di ingrandire lo schermo

I modi per attivare l'ingrandimento, che potete selezionare toccando Scorciatoia per l'ingrandimento , attualmente sono tre. È disponibile un gesto di accessibilità , ovvero scorrendo verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo con due dita, la possibilità di premere entrambi i tasti del volume e toccare tre volte lo schermo in rapida successione.

Toccando questa voce nei Pixel in Impostazioni > Accessibilità, potrete configurarla per ingrandire l'intero schermo o un'area specifica di interesse.

Probabilmente starete pensando che Android offre già un modo per ingrandire i contenuti sullo schermo. Insieme ad altri strumenti di accessibilità Descrizione audio o Sottotitoli in tempo reale , c'è anche Ingrandimento.

Il nuovo gesto: c'è un ritardo o no?

Il quarto metodo di attivazione per l'ingrandimento dello schermo, attualmente in fase di sviluppo in Android 15, consente agli utenti di toccare rapidamente lo schermo due volte con due dita per ingrandire.

Questa nuova scorciatoia non è ancora visibile nell'ultima versione di Android 15 Beta 1.2, ma Mishaal Rahman è riuscito ad attivarla manualmente.

La funzione appare nel menu Avanzate dopo aver toccato la voce Scorciatoia per l'ingrandimento, e viene mostrata sopra l'opzione Tocca 3 volte lo schermo.

Come si può notare dallo screenshot, Google non avverte che potrebbe rallentare lo schermo come il gesto di toccare lo schermo tre volte.

Al momento Rahman, che l'ha provato, dichiara che invece c'è ancora un leggero ritardo nei tocchi, ma potrebbe essere o perché non è ancora stata ottimizzata o perché Google non ha ancora aggiornato la scheda per attivarla.