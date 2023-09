Non vi piace il nuovo monitoraggio degli annunci mirati di Chrome? Ecco come disabilitarlo

Comunque nel caso non vi convincesse l'idea di condividere in questo modo le vostre informazioni riguardo i siti che visitate o gli acquisti che effettuate, vi basterà seguire i successivi passaggi :

Qualche mese fa vi avevamo già parlato dell'iniziativa Privacy Sandbox di Google per bloccare i cookie di terze parti sul suo browser Chrome e proprio durante l'estate Big G è passata all'azione. Infatti, con la versione Chrome 115 rilasciata nel mese di luglio, Google ha iniziato a lanciare la sua nuova API Topics ; ovvero una procedura che "consente a un browser di condividere informazioni con terze parti sugli interessi di un utente preservandone la privacy". L'API in questione di fatto andrebbe quindi a sostituire i cookie di terze parti.

Come disattivare il monitoraggio degli annunci

Nel caso decidessi invece per la prima volta di attivare per esempio gli annunci suggeriti dai siti , Google segnala che ''Può essere necessaria fino a una settimana affinché un elenco di siti venga visualizzato qui in base alla tua cronologia di navigazione''.

A questo punto puoi decidere di disattivare rapidamente ciascuna delle tre categorie , tramite la'apposita pagina, oppure puoi prima esaminare i vari interessi e i siti che Google ti ha associato per poi disattivare solamente le sottocategorie desiderate presenti nei tre menu. Per esempio nel menu Argomenti degli annunci puoi bloccare Attività commerciali e industriali ma mantenere attivi Computer e videogiochi .

Questa procedura ovviamente non rappresenta comunque la soluzione definitiva per la tutela della propria privacy durante la navigazione visto che i singoli siti possono avere i propri cookie, pixel di tracciamento ed altri metodi per raccogliere i dati. Provare dei browser alternativi potrebbe offrirvi invece uno step in più verso quello che state cercando.