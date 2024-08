L'email su Windows cambia: le novità del nuovo Outlook, tra Copilot e funzioni intelligenti

Il nuovo Outlook tra Copilot, Office e nuove funzioni

Ma quali sono le novità del nuovo Outlook? Tra Copilot, migliore organizzazione delle email e più profonda integrazione con la suite Office c'è molto da scoprire.

Nuove funzionalità AI

Poteva mancare Copilot? Microsoft ha integrato il suo chatbot IA in tutti i suoi strumenti, e ovviamente anche in Outlook. Nell'app di posta l'assistente funziona in maniera piuttosto intuitiva, in quanto si può richiamare con un comando apposito e chiedergli di creare una bozza per un'email che non si sa come scrivere o non si ha il tempo di scrivere: basta dargli il contesto delle email che si sono scambiate con il contatto.