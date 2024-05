Svelato il nuovo pannello volume di Android 15: ecco le novità

Con Android 15 Google ha intenzione di migliorare ulteriormente la gestione dei volumi audio sui dispositivi con il robottino verde. Questo passa da un consistente aggiornamento del pannello dei volumi, come potete vedere dagli screenshot in galleria .

Pochi giorni fa Google ha rilasciato la seconda beta di Android 15 , introducendo una consistente serie di novità che delineano sempre di più come sarà la versione stabile della nuova generazione di Android. E tra queste abbiamo visto il nuovo pannello dei volumi audio .

La novità più evidente consiste nell'aggiornamento dell'interfaccia grafica per il pannello. Vediamo infatti un nuovo look sempre più coerente con il Material You, che ormai troviamo tanto su Android quanto sulle principali app e servizi di Google. Vediamo i cursori di dimensioni più grandi, leggermente più arrotondati, e dalle tonalità più vivaci.

Il nuovo pannello dei volumi poi presenta un nuovo collegamento per ridurre al minimo la sua altezza, e visualizzare esclusivamente il cursore del volume associato ai contenuti in riproduzione.

La sua versione estesa invece offre la possibilità di controllare i volumi delle chiamate, delle notifiche, delle sveglie e delle notifiche.

In basso troviamo anche un nuovo collegamento rapido che permette di abilitare i sottotitoli in tempo reale. Selezionando l'indicatore del dispositivo connesso all'audio, presente in prima riga a partire dall'alto, sarà possibile accedere a tutti i dispositivi audio connessi al telefono, e anche avviare la connessione di un nuovo dispositivo.

Insomma, il nuovo pannello dei volumi audio di Android 15 è molto più trasversale e sostanzialmente assolve tutte le funzioni che prima erano disponibili esclusivamente nelle impostazioni di Android. L'accesso a questo pannello, vi ricordiamo, è possibile tramite la pressione del collegamento identificato dai tre puntini nel cursore laterale che appare quando si preme un pulsante fisico del volume.

La novità che abbiamo appena visto è disponibile per tutti coloro che hanno la Beta 2 di Android 15 (ecco come entrare nel programma beta di Android).

Ci aspettiamo che arriverà per tutti gli altri con la versione stabile di Android 15.