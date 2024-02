Il nuovo PC Manager di Windows potrebbe rallentare il vostro PC: ecco perché

Gli attenti utenti di Windows probabilmente sapranno che recentemente Microsoft ha rilasciato la sua app PC Manager su Microsoft Store, un'app concepita per l'ottimizzazione di Windows ma che per certi versi potrebbe fare l'opposto .

In realtà, sembra che tale funzionalità faccia proprio l'opposto di cui è pubblicizzata. La funzionalità deep clean infatti andrebbe a cancellare qualsiasi file non necessario presente in RAM. Il risvolto positivo è che ovviamente l'app libera spazio, mettendolo a disposizione per la fluidità del sistema.

Il problema è che la funzione deep clean andrà a ripulire la sezione denominata Prefetch. Questa sezione include i file necessari all'esecuzione delle app recentemente usate, in modo da velocizzarne l'eventuale nuova esecuzione. Andando però ripulire tali file si renderà più lungo il nuovo avvio delle app in questione.

Quindi ne consegue che la funzione deep clean effettivamente libera spazio ma allo stesso tempo rallenta il PC, proprio perché allunga i tempi di esecuzione e avvio delle app.

Non sappiamo se Microsoft è a conoscenza di questo comportamento controproducente della sua app PC Manager, e se magari ha in mente un aggiornamento per risolverlo. Sicuramente, nel caso foste utilizzatori di PC Manager, vi suggeriamo di non usare la funzione deep clean per il momento.