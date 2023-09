Stavolta sembra tutto pronto: il nuovo piano Hi-Fi di Spotify starebbe arrivando

Forse stavolta ci siamo sul serio: Spotify sarebbe pronta a lanciare il nuovo piano abbonamenti Spotify Hi-Fi. In particolare, l'utente di Reddit u/Hipixely ha analizzato l'interno del codice dell'app, scoprendo che ci sono delle funzionalità non ancora implementate come appunto l'atteso piano Hi-Fi, annunciato nel 2021 e poi scomparso dai radar almeno fino a giugno, quando è emerso che la società aveva modificato il nome del piano in Supremium.

Passando ai particolari della notizia, sembrerebbe che il nuovo piano potrebbe costare 19,99 dollari al mese e garantirebbe l'accesso ad un audio di alta qualità, la possibilità di generare playlist tramite l'intelligenza artificiale, 30 ore mensili di ascolto di audiolibri, oltre alla possibilità di ordinare la propria libreria per umore, attività e genere. Inoltre, il codice dell'app fa riferimento anche a strumenti di mixaggio avanzati, che consentono di personalizzare l'ordine delle playlist in base ai battiti al minuto, abilitare transizioni fluide tra i brani e filtrare i brani in una playlist per umore o genere. Tra l'altro, è presente anche una funzione di "soundcheck" che consente di "imparare di più sulle tue abitudini di ascolto e scoprire quale mix di suoni ti rappresenta in modo univoco".