Il nuovo piano di Spotify aumenta la qualità ma anche il costo

Da quando il mercato dei servizi di musica in streaming ha iniziato la sua espansione Spotify è sempre stato un punto di riferimento per l'utenza, piazzandosi ampiamente al primo posto come servizio più utilizzato. Il successo della società svedese è passato sicuramente più dalle funzioni del servizio rispetto alla qualità di streaming offerta. Spotify infatti crea e aggiorna una vasta quantità playlist, suddivise per stati d'animo o attività da svolgere, notoriamente molto apprezzate insieme ai suggerimenti di nuovi artisti e brani sulla base dei nostri gusti musicali. Lato qualità invece, soprattutto nel piano gratuito, Spotify mostra il suo limite più importante rispetto la concorrenza.

La qualità di riproduzione inferiore rispetto gli altri servizi non sembra comunque aver messo un freno alla crescita dell'azienda, ma secondo Bloomberg finalmente anche gli utenti più esigenti avranno un ulteriore piano da prendere in considerazione.

Sarà possibile infatti ascoltare musica in formato audio lossless Hi-Fi a fronte di un probabile aumento di prezzo come già trapelato alla fine dello scorso anno. Ad oggi il piano per un solo profilo ha un costo mensile di 9,99 dollari negli Stati Uniti e se venisse confermato il prezzo di 19,99 dollari per il nuovo piano Hi-Fi vorrebbe dire dover tendenzialmente raddoppiare il costo del proprio abbonamento quando un competitor come Apple Music non ha apportato rincari.

Il debutto sul mercato per il nuovo piano dell'azienda svedese è atteso entro la fine del 2023.

Attualmente i piani disponibili in Italia per Spotify Premium sono: