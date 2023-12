Il nuovo Picture in Picture di Chrome è utilissimo: come provarlo subito

Google Chrome è il browser web più usato al mondo, sia quanto riguarda le piattaforme mobili come Android e iOS e sia per quanto riguarda la piattaforma PC e notebook. Quindi ci interessano da vicino le novità che arrivano sul browser. Parlando infatti di novità apprendiamo di una nuova funzionalità già disponibile ma nascosta per Chrome. Si tratta della possibilità di abilitare la funzione Picture in Picture per le finestre definite Chrome Custom Tab, ovvero i tab personalizzati che si aprono quando si accede a un link da una specifica app.

Avete un esempio di Chrome Custom Tab quando provate ad aprire un link da Telegram, quando viene avviata una finestra di Chrome personalizzata per essere coerente con Telegram. Per questa tipologia di finestre arriva una nuova modalità smart per visualizzare il contenuto in Picture in Picture. Come potete vedere dall'animazione che trovate sotto, il Picture in Picture sarà attivabile sulle Chrome Custom Tab tramite il collegamento identificato dalla freccina verso il basso, posizionato nella barra superiore al Chrome Custom Tab. Una volta attivato, la finestra Picture in Picture potrà essere trascinata in qualsiasi parte dell'interfaccia, e nel frattempo si potrà usare lo smartphone come se Chrome fosse chiuso. La finestra potrà essere chiusa trascinandola sul collegamento di chiusura che appare in basso.