Nuovo PocketBook InkPad Color 3: il 50% di risoluzione in più basterà per ''accantonare'' il cartaceo?

Col passare del tempo gli ebook reader si sono dimostrati essere una più che valida alternativa al libro nel classico formato cartaceo; soprattutto per chi non vuole rinunciare al piacere di ''sfogliare'' qualche pagina in mobilità senza dover affaticare eccessivamente gli occhi con il proprio smartphone o tablet.

In questo mercato l'azienda svizzera PocketBook ha saputo come ritagliarsi una fetta di affezionati, riuscendo anche a commercializzare il primo (in occidente) ebook reader a colori. Con la presentazione dell'InkPad Color 3 arriviamo alla terza evoluzione di questo prodotto che porta con se diverse novità interessanti, soprattutto nella qualità dello schermo. Infatti PocketBook dichiara che il nuovo E Ink Kaleido 3 antiriflesso da 7,8 pollici migliora del 50% la risoluzione dell'immagine raggiungendo i 150 DPI sulle pagine a colori, che diventano 300 nella scala di grigi. Ma diamo uno sguardo alle specifiche complete.