Starlink taglia il prezzo in Italia: costa meno della metà!

Starlink, il servizio di connettività satellitare di SpaceX, costa sempre di meno in Italia: la parabola al momento viene appena 225€, con un costo di abbonamento di 40€ al mese.

Vi sembrano tanti? Sappiate allora che fino a pochi mesi fa il prezzo residenziale era di 450€ per la parabola e 50€ al mese per l'abbonamento, e in origine Starlink costava ancora di più (499€ una tantum e 99€ al mese per il servizio). C'è stata poi un'offerta, terminata il 16 gennaio scorso, che offriva la parabola scontata a 299€ e l'abbonamento a 40€ al mese; e adesso (non sappiamo di preciso da quanti giorni, ma in ogni caso nell'ultimo mese) sono scesi ai valori che vi abbiamo indicato all'inizio, senza alcun accenno che si tratti di una promozione temporanea.

In poche parole, adesso Starlink costa meno della metà rispetto all'inizio, sia sull'hardware che sull'abbonamento. A questo punto dovremmo dirvi di aspettare ancora, visto il trend estremamente positivo, ma se aveste bisogno di una connessione di questo tipo non c'è in effetti mai stato momento migliore di adesso per approfittarne.

E se ancora aveste qualche dubbio, perché non leggete un po' il gruppo Starlink Italia su Facebook? Almeno avrete modo di confrontarvi con altri utenti e capire meglio come funziona il servizio.