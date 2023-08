Ecco tutte le novità del nuovo programma LEGO Insiders

LEGO ha ufficializzato l'arrivo di LEGO Insiders, un programma di fidelizzazione in cui i membri possono scoprire esperienze emozionanti e premi esclusivi, tra i quali tante offerte e regali unici. Lanciato il 21 agosto, LEGO Insiders sostituirà il programma di membership LEGO VIP, ma riunirà anche tutti gli account LEGO in un unico luogo: tra gli obiettivi, quello di facilitare la gestione del proprio account, guadagnare e utilizzare punti, accedere alle offerte speciali e far parte della community LEGO Insiders.