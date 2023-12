Nuovo promo Sky Wifi: la fibra da 19,90 euro al mese

Torniamo a parlare di offerte che riguardano gli operatori telefonici attivi nel mercato italiano. Si tratta di una nuova promozione relativa a chi è intenzionato ad attivare una nuova linea fissa con la fibra.

Si tratta di Sky Wifi, il servizio per l'abbonamento a internet sulla linea fissa che è arrivato dal gigante della pay per view in Italia. Nelle ultime ore l'operatore ha lanciato una nuova promozione che propone uno sconto a tempo limitato sulle offerte per la fibra.