Nuovo promo Sky Wifi: come ottenere un buono Amazon da 50 euro

Negli ultimi anni il panorama dei fornitori di servizi per la connettività internet (ecco come verificare la copertura) si è allargato parecchio, con nuovi operatori e aziende che hanno lanciato offerte per il mercato italiano.

Tra questi troviamo Sky Wifi, il servizio per l'abbonamento a internet sulla linea fissa che è arrivato dal gigante della pay per view in Italia. E nelle ultime ore proprio da Sky Wifi arriva un'interessante promozione.