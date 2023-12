Ecco il nuovo robot umanoide di Tesla: si allena, balla e... poi?

Torniamo a parlarne perché nelle ultime ore Tesla ha presentato la nuova generazione di robot umanoide . Si chiama Tesla Optimus Gen 2 ed è stato mostrato in azione in un video condiviso su X. Dalle immagini vediamo come siano fluidi i movimenti del robot di Tesla, in grado di camminare in totale autonomia nel garage popolato da Cybertruck e altre Tesla.

Uno di quelli più innovativi riguarda lo sviluppo del robot umanoide. Il progetto, nato come Tesla Bot , fa ovviamente molto affidamento sull' intelligenza artificiale sviluppata dall'azienda anche per il contesto automobilistico. E l'obiettivo è sostanzialmente rendere quanto più umano possibile qualcosa che per definizione non lo è, ovvero una macchina programmata.

Tesla è un'azienda poliedrica. La conosciamo per le sue vetture elettriche , che da tempo stanno esplorando anche la guida autonoma avanzata, ma sappiamo che è attiva anche in altri contesti.

Dal punto di vista delle azioni in grado di fare, vediamo anche come il robot è più veloce del 30% rispetto alla generazione precedente (presentata lo scorso marzo).

La camminata è stata resa molto più simile a quella umana, anche in termini di conformazione delle articolazioni per mezzo di attuatori e sensori di forza. La massa totale è stata ridotta di ben 10 kg.

Tutto questo rende Optimus Gen 2 capace di eseguire operazioni complesse, come maneggiare delle uova e posizionarle in equilibrio senza romperle, effettuare degli squat in palestra senza perdere l'equilibrio. La mani hanno 11 nuovi gradi di libertà, così come il collo ha due nuovi gradi di libertà. Questo significa che il robot può eseguire movimenti ed espressioni più complesse rispetto al suo predecessore, e sarà quindi in grado di mimare il comportamento umano in maniera più fedele.

Alla fine del video vediamo anche come Optimus Gen 2 sia anche in grado di ballare insieme a un suo gemello, esattamente come faremmo noi (o forse no?). Non resta che chiederci, così come fa Tesla, cosa sarà in grado di fare nel prossimo futuro il suo robot.

Non escludiamo di vederlo salire in auto e uscire dal garage.

Oltre a quanto mostrato dal video, emergono anche delle considerazioni in merito a ciò che abbiamo appena visto. I risultati di Tesla sono impressionanti, soprattutto perché in un tempo relativamente brevissimo è riuscita a realizzare un robot umanoide particolarmente abile e fedele al comportamento umano. Di certo non è l'unica, visto che aziende che da decenni operano nel settore, come Boston Dynamics, hanno realizzato robot umanoidi ancor più incredibilmente fedeli all'essere umano.