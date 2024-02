Il selettore di Google Foto finalmente si evolve: ecco le novità

Si tratta di un passo importante per il selettore di foto e video su Android. In precedenza, era necessario aprire una seconda app nel caso in cui fosse stato necessario selezionare delle immagini o dei video presenti su cloud, e non sullo storage interno.

Con questo aggiornamento invece sarà possibile selezionare le immagini o i video sincronizzati sul cloud direttamente dal selettore di Foto, alla sua apertura. Come vedete dagli screenshot in galleria, i file presenti su cloud saranno raggruppati nella relativa sezione, e al primo avvio la nuova funzionalità mostrerà un banner introduttivo per avvertirvi della novità.

La novità che abbiamo appena visto è disponibile solo per il selettore di Google Foto, ma arriva grazie alle nuove API distribuite da Google e compatibili con tutti i dispositivi aggiornati almeno ad Android 12. Si tratta di API e quindi tutti gli sviluppatori che gestiscono app che prevedono un selettore di immagini e/o video potranno approfittarne implementando il supporto ai contenuti su cloud.

Il nuovo selettore di Google Foto è stato distribuito con l'aggiornamento di febbraio del Play System. Dovreste quindi averlo ricevuto, oppure dovreste riceverlo tra pochi giorni. Fateci sapere se l'avete trovato utile.