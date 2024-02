Il nuovo set LEGO che omaggia Ayrton Senna e la sua F1 McLaren è per veri collezionisti

LEGO fa un bellissimo regalo a tutti coloro che sono appassionati di corse automobilistiche e in particolare di Formula 1 . Arriva il set dedicato ad Ayrton Senna , il fenomenale pilota brasiliano che ha fatto la storia della F1 con diversi titoli mondiali e una tecnica che ha fatto sempre la differenza, anche quando la tecnologia non era ancora entrata negli abitacoli delle monoposto da corsa.

La minifigure di Ayrton Senna è dotata di un espositore in stile podio e una targa informativa con una citazione e una foto iconica di Ayrton Senna.

Il set è compatibile con LEGO Builder per le istruzioni digitali dettagliate per il montaggio. In totale troviamo 693 pezzi, mentre in termini dimensionali misura 12 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 17 cm di larghezza.

Il nuovo set LEGO McLaren MP4/4 e Ayrton Senna è disponibile al preordine su LEGO Store al prezzo di 79,99 euro. Le spedizioni sono previste a partire dal prossimo 1 marzo. Qui sotto trovate il pulsante diretto per l'acquisto dallo store ufficiale.