Quando arriva il nuovo Siri? Se la prenderà comoda

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale ci circonda, con servizi disponibili gratuitamente per tutti e utilizzabili in maniera semplice, anche Apple sta per fare il suo grande passo. Questo riguarderà anche il suo assistente virtuale, anche se abbiamo appena appreso che il nuovo Siri se la prenderà comoda.

Dunque, quando arriva il nuovo Siri? Nelle ultime ore Mark Gurman di Bloomberg ha fornito diversi nuovi dettagli sulle prossime novità di Apple. Oltre alle novità che dovrebbero riguardare i prossimi Apple Watch, abbiamo modo di apprendere quando dovrebbe arrivare Apple Intelligence su Siri.

Il nuovo Siri IA debutterà nel 2025

Che la nuova versione potenziata di Siri non sarebbe arrivata nel 2024 lo sapevamo già. Anche durante la presentazione di Apple Intelligence, la casa di Cupertino aveva riferito che il nuovo Siri sarebbe arrivato nel 2025.

E i rumor appena emersi da Gurman sono coerenti proprio con quanto appena menzionato.

Il nuovo Siri con AI dovrebbe arrivare nella primavera del 2025. Un debutto che avverrà in concomitanza con l'aggiornamento a iOS 18.4, proprio la versione software che dovrebbe portare il tocco di Apple Intelligence che tutti attendono.

Di cosa sarà capace il nuovo Siri

Il debutto della nuova versione di Siri vedrà il lancio di interessanti funzionalità. Sin da subito infatti dovrebbero arrivare le interessanti funzionalità di ricerca automatica e avanzata, come quella che potrebbe permettervi di localizzare il vostro documento d'identità all'interno della rubrica personale delle immagini.

Sarà possibile far interagire il nuovo Siri con i file e le immagini su iPhone, e quindi magari compilare moduli che richiedono i dati personali in maniera molto rapida grazie a Siri che reperirà le informazioni per voi.

Si dovrà invece attendere per le funzionalità che prevedono la generazione di emoji, oppure delle funzionalità di assistenza alla scrittura dei testi.

Leggi anche: