Il nuovo sistema di valutazione dei prodotti di Amazon è una buona idea?

Per questo motivo negli Stati Uniti il gigante dell'eCommerce ha introdotto i "riassunti" delle recensioni creati dall'intelligenza artificiale , e ora in alcuni Paesi, tra cui l'Italia, sta testando un nuovo modo per indicare a colpo d'occhio la media delle valutazioni di un prodotto, le famose stelline. Ma è un miglioramento?

Preferenze personali a parte, ci sono alcune considerazioni oggettive da evidenziare. Innanzitutto, il meccanismo di valutazione non è cambiato, in quanto le recensioni sono sempre in scala da uno a cinque, e così la media.

In teoria, Amazon afferma che questa non è una media semplice, ma ponderata in base a criteri determinati da un modello di apprendimento automatico che tiene conto anche di fattori legati all'utente che ha scritto la recensione, come il fatto se l'acquisto è verificato, se un utente ha fatto molte recensioni o altro.

Il nuovo sistema però pone l'accento sulle recensioni positive, omettendo il numero totale di valutazioni. Questo significa che se un prodotto ha ricevuto 5 valutazioni a 5 stelle e 5 a 1 stella o 2000 valutazioni a 5 stelle e 2000 valutazioni a 1 stella avrà la stessa indicazione: 3 con tra parentesi la scritta 50% di valutazioni a 5 stelle.

Non solo, ma omettendo l'indicazione grafica delle 5 stelle che ne mostrerebbero solo 3 piene (o 2 e mezza) e mostrando solo una stella, un utente sarebbe maggiormente portato a guardare le recensioni positive e meno quelle negative.

Certo, si tratta solo di un primo impatto, ma sappiamo bene come negli acquisti online e sui grandi numeri questo abbia una rilevanza enorme.

A questo punto è difficile capire se questo sistema sia stato introdotto per combattere le false recensioni o per aumentare i clic su prodotti che hanno invece recensioni negative (è difficile che qualcuno vada a vedere un prodotto con due o tre stelline, mentre ora ci si potrebbe far sfuggire il numero che indica la media ponderata), ma in ogni caso questo non sembra un sistema fatto per aiutare gli utenti a scegliere con maggiore consapevolezza.

Al momento, come abbiamo detto, la nuova grafica sembra essere in fase di test in diversi Paesi, tra cui probabilmente quelli europei, e visto che sul sito di Amazon troviamo entrambe le grafiche possiamo solo sperare che subisca delle modifiche prima di un'adozione definitiva.