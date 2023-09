Un nuovo sito di Apple decanta le sue app proprietarie, ma la tempistica è sospetta

Chiamata Apps by Apple , la pagina Web è al momento solo in lingua inglese e promuove le app proprietarie per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV. Grande spazio è dato a Safari e Messaggi, dove si preannunciano le nuove funzioni in arrivo con macOS Sonoma e iOS e iPadOS 17, oltre alle nuove app proprietarie Final Cut Pro e Logic Pro per iPad.

Che sia un iPhone, un iPad o un Mac, il vostro nuovo dispositivo della mela offre precaricate tutta una serie di app proprietarie in grado di soddisfare le vostre necessità, che siano di navigazione, messaggistica, editing, fotografico, video o audio, o strumenti per ufficio (sapete quali sono le alternative a Microsoft Office ?), e ora Apple ha creato una pagina per mostrarvi le possibilità di questi strumenti. Anche se forse la tempistica è sospetta, e potrebbe esserci un motivo dietro all'operazione.

Piaccia o non piaccia, i prodotti Apple hanno un grande pregio: all'avvio non avrete potenzialmente bisogno di installare altre app per utilizzarli (ecco quelle per iPhone da provare ).

Ma perché dicevamo tempistica sospetta? iPhone e iPad hanno sempre avuto un grande problema, ovvero l'impossibilità di installare app da store di terze parti o comunque effettuare il sideload (fino a un certo punto). La pratica è invisa da tempo all'Unione Europea, e ora le nuove regole imporranno ad Apple, almeno nel nostro continente, di aprire all'installazione di app da altri marketplace (un affare in cui sembra Facebook voglia buttarsi).

Ecco perché negli scorsi mesi la casa della mela ha avviato una campagna per mostrare come le app di terze parti siano le più scaricate sugli App Store (per mostrare che non viola la concorrenza) e ora come le app preinstallate offrano tutto il necessario per soddisfare le esigenze degli utenti.

Al contempo, Apple è stata piuttosto silente sulla possibilità di aprire iOS ad altri marketplace.

Riuscirà a convincere gli utenti? Al momento possiamo solo dire che è curioso come la pagina non sia disponibile in altre lingue al di fuori dell'inglese, il che potrebbe far pensare che la casa di Cupertino voglia invitare i suoi utenti statunitensi (che probabilmente non avranno accesso alla nuova opzione) a non desiderare altri "giardini" all'infuori del suo.

Oppure Apple sta preparando per noi una versione appropriata e più drammatica, in cui avvertirà gli utenti della "pericolosità" dell'operazione. Non ci resta che aspettare, perché a breve verranno lanciati i nuovi iPhone con iOS 17 e tutte le conseguenze del caso.