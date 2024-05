Questo nuovo ThinkPad passa alla storia per un primato che riguarda la RAM

Questo nuovo modulo per la RAM infatti non prevede la saldatura ma la semplice avvitatura sulla scheda madre del PC. Questo ovviamente è un enorme vantaggio se si pensa alla procedura di rimozione e sostituzione della RAM.

La novità consiste nella RAM LPCAMM2 . Si tratta di un modulo innovativo per ospitare le memorie RAM, il quale ha l'obiettivo di risolvere una delle criticità che hanno sempre caratterizzato quelle di tipo LPDDR (che troviamo sulla maggior parte dei portatili a oggi): la facilità di smontaggio .

Il nuovo modulo per la RAM prevede ovviamente una facilità senza precedenti per lo smontaggio e sostituzione del componente. Questo vantaggio pesa soprattutto nei portatili, dove la RAM solitamente viene saldata sulla scheda madre, il più vicino possibile al processore.

La RAM LPCAMM2 debutta ufficialmente su ThinkPad P1 (Gen 7) , un nuovo portatile appena lanciato da Lenovo. Quelli di iFixit hanno subito messo alla prova questo nuovo modulo per la RAM, che nel PC appena presentato da Lenovo è basata su LPDDR5X , e hanno dato la loro benedizione .

iFixit ha mostrato come la procedura di rimozione e sostituzione del modulo RAM sul nuovo PC di Lenovo prevede la semplice rimozione del case di protezione posteriore, l'estrazione della batteria e lo svitamento di tre viti standard per togliere il modulo RAM. Potete vedervi la procedura completa nel video che trovate in basso.

Ci aspettiamo che questa novità faccia da apripista a nuovi prodotti con questo nuovo modulo RAM in futuro. Sappiamo infatti come anche Samsung e ADATA si stiano muovendo in questo senso.