NVIDIA ha dato vita ai personaggi dei videogiochi: ora iniziano a vedersi i risultati

NVIDIA ACE utilizza l'IA generativa per rendere più interessanti i dialoghi con i personaggi non giocabili (NPC)

NVIDIA non ha portato al CES "solo" le nuove GPU GeForce RTX 40 SUPER dal prezzo irresistibile (qui trovate il nostro articolo dedicato), ma ha anche presentato la sua nuova tecnologia NVIDIA ACE, che dà vita ai personaggi non giocabili (NPC) e ora è stata abbracciata dai maggiori studi di sviluppo di videogiochi. Come? Grazie all'intelligenza artificiale generativa: vediamo come funziona, e già che siamo in tema vi ricordiamo il nostro approfondimento su Inworld AI, una piattaforma che si propone di creare avatar e personaggi realistici e che si appoggia proprio su questo sistema. NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) è un insieme di tecnologie (ACE Microservices) che avevamo già incontrato lo scorso anno al Computex e che promette di ridefinire l'esperienza di gioco integrando personaggi realistici e generati dinamicamente nei mondi virtuali.

L'Avatar Cloud Engine combina il riconoscimento speech-to-text e le risposte text-to-speech di NVIDIA Riva ASR (Authomatic Speech Recognition) con l'animazione facciale generativa AI (NVIDIA Audio2Face - A2F) e i personaggi automatizzati grazie a NVIDIA NeMo, un modello di linguaggio di grandi dimensioni personalizzabile. Questa potente combinazione consente conversazioni naturali tra giocatori e personaggi generati dall'IA, il che rappresenta una nuova era nel realismo del gioco in quanto gli NPC sono sempre stati limitati nelle loro interazioni. E quindi per lo più snobbati dai giocatori. Al CES NVIDIA ha presentato una versione aggiornata del sistema presentato al Computex 2023, e in cui si vedevano due personaggi generati dall'IA, Jin e Nova, impegnati in una conversazione realistica. Ora l'azienda ha sviluppato ulteriormente il concetto, con una nuova demo in cui il motore è in grado di interpretare il discorso e generare risposte con i movimenti facciali sincronizzati, e infatti si vede Jin rispondere a un suggerimento tirando fuori una bottiglia di alcol.