NVIDIA lancia il nuovo DLSS 3.5 con Ray Reconstruction e fa felici i nostalgici di Half-Life 2

Anche se non riguardano direttamente le sue note schede video, le novità di NVIDIA annunciate oggi alla Gamescom 2023 piaceranno molto ai giocatori PC. D'altronde, di nuove GPU negli ultimi mesi ne abbiamo già viste abbastanza, e vi consigliamo di non perdervi le recensioni di RTX 4060 e RTX 4060 Ti. Oggi però ci concentriamo sulla parte software e sui nuovi giochi in arrivo nelle prossime settimane: sta per arrivare un aggiornamento importante con il nuovo DLSS 3.5 e ci sono già alcuni giochi pronti a supportarlo! In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere sulla nuova versione del DLSS, ma anche sugli innovativi progetti RTX Remix, NVIDIA ACE e GeForce Now.

DLSS 3.5 con Ray Reconstruction

La novità più importante lanciata da NVIDIA oggi è certamente il DLSS 3.5, una versione di mezzo per la sua tecnologia di upscaling per i giochi che va ad ottimizzare ancora di più le prestazioni e aggiunge anche un elemento totalmente nuovo. Parliamo del Ray Reconstruction, una tecnologia che ottimizza nello specifico l'utilizzo del tay tracing. Attivando il Ray Reconstruction si possono osservare effetti d'illuminazione migliori per tutti gli elementi dello scenario. Questo si ottiene grazie all'utilizzo dell'ormai sempre più centrale AI, con un denoising molto più efficace che conserva una maggior quantità di dettagli dell'immagine. Attenzione alla compatibilità: il Ray Reconstruction sarà un'opzione attivabile solo sui giochi che supporteranno il DLSS 3.5, ma sarà usabile su qualsiasi scheda video RTX, dunque non sarà esclusiva solo delle RTX serie 40 (come il Frame Generation). Tra i primi giochi compatibili con DLSS 3.5 ci saranno Cyberpunk 2077, Alan Wake 2 e Portal RTX, che riceveranno appositi aggiornamenti nei prossimi mesi.

Nuovi giochi con DLSS

Il supporto alla tecnologia NVIDIA DLSS non si ferma qui. Nelle settimane in arrivo ci saranno nuovi giochi in uscita con supporto al DLSS e altri titoli già usciti saranno aggiornati per supportare questa funzionalità. Parliamo di giochi di altissimo livello, come quelli che trovate nella lista a seguire. Alan Wake 2 : in uscita, supporterà da subito DLSS 3.5, Reflex e full ray tracing;

: in uscita, supporterà da subito DLSS 3.5, Reflex e full ray tracing; Call of Duty: Modern Warfare III : in uscita il 10 novembre, supporterà DLSS 3 e Reflex;

: in uscita il 10 novembre, supporterà DLSS 3 e Reflex; Cyberpunk 2077: Phantom Liberty : espansione in uscita, supporterà al lancio DLSS 3.5, Reflex e full ray tracing;

: espansione in uscita, supporterà al lancio DLSS 3.5, Reflex e full ray tracing; Fortnite : aggiornamento per supportare DLSS 3 (in autunno);

: aggiornamento per supportare DLSS 3 (in autunno); PAYDAY 3: in uscita il 21 settembre, supporterà da subito DLSS 3 e Reflex.

Half-Life 2 RTX

Si, avete letto bene, sta per arrivare Half-Life 2 RTX! A distanza di quasi 19 dal lancio del gioco originale (era il 2004), il leggendario titolo di Valve torna in versione RTX, completamente tirato a lucido sotto ogni punto di vista. Questa particolare versione non è una remastered ufficiale, ma un progetto della community di Half-Life 2, realizzato grazie alla tecnologia RTX Remix. In questo caso, dunque, Valve non c'entra direttamente, ma sono stati gli sviluppatori indipendenti ad aggiornare le texture del gioco in altissima risoluzione e aggiungere il supporto a ray tracing completo, DLSS 3, Reflex e tanto altro. Si tratta, insomma, di un progetto molto simile a Portal RTX, che ci era molto piaciuto durante la nostra prova. Non possiamo che augurare lo stesso successo a Half-Life 2 RTX e all'interno progetto RTX Remix, che ormai supporta oltre 80 giochi.

NVIDIA ACE con NeMo SteerLM

Vi ricordate del progetto NVIDIA ACE annunciato pochi mesi fa al COMPUTEX 2023? La nuova IA generativa sviluppata da NVIDIA non si è ancora vista all'opera su nessun gioco, ma sta facendo passi da gigante. La novità di oggi si chiama NeMo SteerLM ed è un corposo aggiornamento allo strumento per la creazione di dialoghi interattivi per i PNG (personaggi non giocanti) all'interno dei giochi. Grazie al modello NeMo SteerLM, infatti, è possibile dare una personalità a questi PNG, creando dialoghi dinamici e molto realistici. Lo strumento consente di regolare i livelli di creatività, ironia e tossicità, in modo che il personaggio abbia un comportamento di un certo tipo, secondo le esigenze degli sviluppatori. Le potenzialità di questa tecnologia sono davvero enormi e potrebbero rivoluzionare alcuni generi in particolare, come gli RPG classici o anche i MMORPG. Come detto, però, al momento esiste solo una demo in Unreal Engine 5 e poco altro, dunque dovremo ancora aspettare qualche tempo prima di vedere all'opera NVIDIA ACE con NeMo SteerLM.

Novità per GeForce NOW