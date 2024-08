NVIDIA svela tutto alla Gamescom 2024: nuovi giochi per GeForce NOW e Half-Life 2 RTX in arrivo

NVIDIA si è presentata alla Gamescom 2024 con un bel carico di novità. No, non sono ancora state svelate le nuove GPU della serie RTX 5000, ma ci sono tanti aggiornamenti succulenti per i servizi GeForce NOW e NVIDIA ACE, per il supporto DLSS e Ray tracing, e anche per i nuovi monitor con tecnologia G-Sync. Vediamo tutto quello che è stato annunciato in questo rapido riassunto delle notizie da non perdere.

GeForce NOW

Il servizio di cloud gaming GeForce NOW diventa sempre più maturo. Ora supporta oltre 2.000 giochi e ci sono altri grandi nomi in arrivo: Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws e Final Fantasy XVI. La piattaforma cresce e si espande anche in termini di server. Recentemente è stato aperto un nuovo date center in Polonia e altri sono in costruzione in tutto il mondo, soprattutto in Sud America e Asia. Inoltre, è stato risolto il problema di autenticazione con Xbox Game Pass: da ora il login sarà automatico (dopo averlo fatto la prima volta), dunque l'accesso sarà più rapido.

DLSS e Ray tracing

Anche l'ecosistema RTX è in continua espansione, soprattutto per quanto riguarda DLSS e Ray tracing. Sono oltre 600 i giochi e le app che già supportano queste funzionalità, ma attenzione perché stanno per arrivare anche su alcuni giochi di prossimo rilascio: Black Myth: Wukong : DLSS 3 e Full Ray Tracing

: DLSS 3 e Full Ray Tracing Dragon Age: The Veilguard : DLSS 3, Reflex e Ray Tracing

: DLSS 3, Reflex e Ray Tracing Dune: Awakening : DLSS 3 e Reflex

: DLSS 3 e Reflex Final Fantasy XVI : DLSS 3, DLAA e Reflex

: DLSS 3, DLAA e Reflex Star Wars Outlaws: DLSS 3.5 e Ray Tracing In particolare, proprio Black Myth: Wukong si annuncia come uno dei nuovi "giochi benchmark" per testare le più recenti tecnologie grafiche di NVIDIA. Grazie al supporto del path tracing, gli scenari del gioco sono estremamente dettagliati a livello d'illuminazione, con un effetto super realistico.

Half-Life 2 RTX

Vi ricordate del progetto Half-Life 2 RTX? NVIDIA lo aveva annunciato lo scorso anno, in occasione del lancio del DLSS 3.5 e di alcune novità della piattaforma RTX Remix. Si tratta, per l'appunto, di una versione rimasterizzata del leggendario capolavoro di Valve, effettuata grazie alle tecnologie di RTX Remix. I lavori stanno andando avanti e finalmente è arrivato un primo hands-on per il livello Nova Prospekt, che ci ha permesso di vedere cosa è cambiato in questa versione. Le prime immagini in anteprima sembrano davvero spettacolari: la versione RTX supporta il Full ray tracing (con patch tracing), il DLSS 3.5 e tutte le tecnologie più moderne. Ci sono anche nuovi asset e nuovi modelli, molto più dettagliati di quelli originali. Purtroppo non c'è ancora una data di pubblicazione ufficiale per la versione finale del gioco, ma speriamo che i tempi non siano troppo lunghi. Se avete amato l'edizione originale di Half-Life 2, questa remastered con RTX potrebbe farvi sognare.

NVIDIA ACE

NVIDIA ACE è uno degli strumenti AI più promettenti per aumentare l'interattività e la profondità dei personaggi non giocanti (NPC) all'interno dei giochi, e non solo. Dopo averla vista all'opera con varie demo nel corso degli ultimi mesi, finalmente abbiamo una notizia precisa per il suo utilizzo all'interno di un gioco vero. La novità sta nello sviluppo del nuovo small language model NVIDIA Nemotron-4 4B NIM, il primo modello ridotto dell'azienda, capace di girare in locale sui PC per offrire prestazioni reattive e risposte veloci.

Il primo gioco ad integrare NVIDIA ACE e il nuovo Nemotron-4 4B NIM sarà Mecha BREAK, titolo multiplayer in cui bisogna combattere con grossi mecha. Nella fase di preparazione alle missioni, sarà possibile interagire con un assistente che ci aiuterà a scegliere il mecha giusto per noi. Potremo chiedere informazioni sulla missione, personalizzare colori ed equipaggiamento del mecha, fare anche due chiacchiere su altri argomenti. L'aspetto davvero interessante è che l'interazione può avvenire anche parlando direttamente con il personaggio nel gioco: basta avere un microfono e parlare in linguaggio naturale, come si farebbe con una persona reale. Un'esperienza di gioco totalmente rivoluzionaria, che non vediamo l'ora di provare con mano.

Nuovi monitor G-Sync

Novità anche per la tecnologia NVIDIA G-Sync, che continua a crescere in potenza e complessità. Grazie ad un nuovo accordo con MediaTek, i nuovi monitor con supporto G-Sync di prossima generazione non dovranno più avere un costoso modulo dedicato, ma sarà sufficiente un chip MediaTek integrato per attivare tutte le funzionalità del sistema. Questa soluzione dovrebbe rendere più compatti e più economici i monitor G-Sync, che potranno avere comunque prestazioni eccellenti sfruttando tutte le capacità tecniche di questa tecnologia: Variable Refresh Rate (VRR), Variable Overdrive, Ultra Low Motion Blur, Reflex Analyzer e anche il nuovo sistema Pulsar, che aumenta la definizione degli oggetti in movimento. Nel corso dei prossimi mesi saranno disponibili sul mercato i primi monitor gaming con supporto per NVIDIA Pulsar: AOC AGON AG276QSG2

Acer Predator XB273U F5

ASUS ROG Swift 360 Hz PG27AQNR Saranno tutti pannelli con risoluzione QHD (1440p), refresh rate a 360 Hz e supporto HDR. Per il momento non sappiamo né le date di lancio né i prezzi di listino, ma ci attendiamo costi comunque elevati.

