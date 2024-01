NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER ufficiali: 3 nuove "super" GPU, e la buona notizia è il prezzo

NVIDIA sfrutta il palco del CES per presentare, o meglio, confermare l'arrivo delle sue nuove GPU GeForce RTX 40 SUPER , una serie di schede che va ad affiancare alcuni dei modelli già presenti sul mercato.

NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

NVIDIA, durante la presentazione a porte chiuse a cui abbiamo assistito, è stata piuttosto onesta a riguardo delle performance: sono leggermente migliori di quelle della RTX 4070, ma non così tanto da giustificarne la sostituzione. La realtà è che NVIDIA punta a clienti diversi: quelli che sono fermi, si fa per dire, alle RTX serie 30 o addirittura alla serie 20. Una RTX 4070 SUPER infatti surclassa una RTX 3090 , con una spesa minore e con un consumo nettamente inferiore (220W contro i 350W richiesti dalla 3090). Sfruttando il DLSS 3 poi il distacco rispetto alla 3090 è ancora più marcato: si parla di 1,5x le performance della "vecchia" top di gamma della serie 30.

Iniziamo dal modello più economico, la GeForce RTX 4070 SUPER . Rispetto alla RTX 4070 arriva ad aprile dello scorso anno, la variante SUPER presenta il 20% in più di core.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER

Anche la RTX 4070 Ti riceverà un upgrade, e stavolta si tratta di un miglioramento ben più marcato. La GeForce RTX 4070 Ti SUPER ha più core, 16 GB di memoria dedicata (contro i 12 della precedente), l'ampiezza dell'interfaccia di memoria che passa da 192 a 256-bit, con conseguente incremento della larghezza di banda di memoria (adessoarriva a 672 GB /sec).

Stavolta quindi siamo di fronte a un upgrade più marcato, come specificato da NVIDIA, ma anche in questo caso il brand continua ovviamente a puntare su chi ha GPU delle serie precedenti, visto anche che le schede della serie 30 e 20 non hanno la possibilità di sfruttare il Frame Generation.