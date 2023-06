NVIDIA annuncia la scheda per tutti: arriva RTX 4060 a partire da 335€

Importante annuncio da parte di NVIDIA, che ha ufficializzato la disponibilità della nuova GeForce RTX 4060 presso i principali rivenditori e negozi, a partire da 335 euro, insieme all'inedito Game Ready Driver per la GeForce RTX 4060. Inoltre, NVIDIA ha anche annunciato che Stranded: Alien Dawn e TIMEBREAKER, sono ora disponibili con il supporto del DLSS.

Nello specifico, per tutti coloro che giocano con GPU di precedenti generazioni, l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA - cuore pulsante della GeForce RTX 4060 - offre un importante salto in avanti, sia in termini di prestazioni in gaming – moltiplicate grazie al DLSS 3 potenziato dall'IA – sia in tutte le app creative. Tra l'altro, il consumo di energia è stato ridotto, la scheda grafica è più silenziosa e fresca e le ventole funzionano a velocità più bassa o addirittura al minimo. Le menti più creative, inoltre, apprezzeranno anche l'NV Encoder di ottava generazione con supporto AV1.