Nell'attesa della recensione di NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, ecco il nostro unboxing!

Oggi NVIDIA ha finalmente annunciato prezzi e disponibilità delle nuove NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, 3 schede rivisitate che vanno ad affiancare quelle già presenti sul mercato con alcuni miglioramenti e, in certi casi, prezzi anche più aggressivi. Nell'attesa delle recensioni comprensive di tutti i test del caso, una delle tre nuove GPU è già nelle nostre mani: la NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition, la versione quindi prodotta dalla stessa NVIDIA che rispetta le caratteristiche hardware e il clock annunciato dal brand e che, soprattutto, vanta il prezzo di listino annunciato durante l'evento che si è tenuto al CES di Las Vegas.

L'unboxing non riserba grosse sorprese: la confezione è rimasta la stessa, spettacolare e ben più protettiva di tante altre box GPU di produttori terzi. Oltre alla scheda video troviamo anche una scatolina che include quick start per il montaggio e adattatore per il "nuovo" collegamento delle RTX serie 40.

Cambia invece il look. Con la 4070 SUPER NVIDIA abbandona la tonalità di grigio delle placche protettive e lo scheletro argento favorendo una colorazione scura più uniforme e impostata. Anche la scritta incisa sulla placca principale è meno vistosa, anche se al suo fianco capeggia la dicitura SUPER giusto per ribadire che si tratta della versione rinnovata.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche meramente estetiche e fisiche, le due schede sono identiche: stesse dimensioni, stesso peso, stesso numero di slot occupati (2), stesse porte (1 HDMI, 3 DP), stesse soluzioni di dissipazione.

A livello hardware, la GeForce RTX 4070 SUPER ha il 20% in core in più della RTX 4070, distribuiti tra shader, RT e Tensor core, ma rimangono invariate altre caratteristiche come il TGP (sempre 220W), la memoria dedicata (12 GB G6X) e altre specifiche.