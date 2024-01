È ora disponibile la GeForce RTX 4070 Ti SUPER, e ci sono anche i nuovi driver per tutti

Importanti notizie dall'universo NVIDIA. In particolare, sono disponibili ora le nuove GPU GeForce RTX 4070 Ti Super, accompagnate dai driver Game Ready Driver. Quest'ultimi introducono la funzionalità RTX Video HDR. Tra l'altro, nuovi giochi ricevono il supporto al DLSS tra cui Enshrouded, Like A Dragon: Infinite Wealth, TEKKEN 8, e Suicide Squad: Kill the Justice League, e molti altri.

Entrando nei dettagli della notizia, la scheda grafica GeForce RTX 4070 Ti SUPER è disponibile a partire da 909 euro. Presenta più core e più memoria, aumentando il frame buffer a 16 GB, accompagnato da un bus di memoria a 256 bit. Tra i punti di forza, risulta 1.6X più veloce rispetto alla GeForce RTX 3070 Ti, e 2.5X più performante con il DLSS 3 nei giochi graficamente più esigenti. Inoltre, la nuova GPU rappresenterà l'ideale per sfruttare i monitor a 1440p ad alto refresh rate e per giocare in maniera fluida in 4K. I creator, poi, potranno utilizzarla per l'editing video e il rendering di scene 3D di grandi dimensioni.