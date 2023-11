Promozione di NVIDIA: PC Game Pass incluso con sei mesi di GeForce NOW

In occasione del GFN Thursday, NVIDIA ha lanciato un nuovo bundle che inaugura la stagione delle festività. In particolare, i giocatori che sceglieranno l'abbonamento Ultimate di GeForce NOW, dalla durata di 6 mesi, riceveranno 3 mesi gratuiti di PC Game Pass.

Inoltre, al fine di rendere GeForce NOW sempre più fluido, il nuovo aggiornamento dell'app versione 2.0.58 abilita la sincronizzazione dei giochi per gli account Xbox PC e gli abbonamenti Ubisoft+. Dopo aver collegato una volta i vostri account attraverso l'app GeForce NOW, i giochi supportati potranno essere integrati nella vostra libreria di gioco e potrete, inoltre, salvare le vostre credenziali di accesso per le future sessioni di gioco.