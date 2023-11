Ecco quando NVIDIA potrebbe presentare le nuove RTX 40 Super

Gli ultimi leak hanno infatti permesso non solo di conoscere le presunte specifiche , rivelando il fatto che le nuove GPU avranno prestazioni superiori ma senza aumentare i consumi , ma adesso anche una data di lancio (sapete come usare MSI Afterburner ?).

Sono giorni caldissimi per le nuove versioni Super delle GPU della gamma RTX 4000 di NVIDIA, ovvero per le GeForce RTX 4070 Super , RTX 4070 Ti Super e RTX 4080 Super .

kopite7kimi ha poi affermato che le GPU avranno lo stesso consumo energetico delle versioni non Super, quindi 320W e 285W, con l'unica eccezione per la RTX 4070 Super, per cui il leaker, in un post successivo, prevede un aumento di 20 W dalla versione base. Il che comporta il passaggio da 200 W a 220 W.

Qui sotto potete vedere le presunte specifiche delle schede, confrontate con le versioni base.