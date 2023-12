NVIDIA è pronta a sfoggiare le RTX 40 SUPER: ecco quando arrivano

Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli su queste nuove GPU. Non si tratta di rumor che ci indicano le potenziali specifiche tecniche dei nuovi modelli, bensì degli importanti dettagli che riguardano le tempistiche di lancio. Andiamo quindi a vedere quali sono le date di embargo fissate da NVIDIA per le nuove RTX 40 SUPER:

8 gennaio 2024 ore 18 in Italia: annuncio delle RTX 4070 / 4070Ti / 4080 SUPER ore 23 in Italia: unboxing delle RTX 4070 / 4070Ti / 4080 SUPER

16 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: pubblicazione recensioni RTX 4070 SUPER e annuncio del prezzo

16 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: pubblicazione recensioni RTX 4070 SUPER e annuncio del prezzo

17 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: lancio delle RTX 4070 SUPER sul mercato

23 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: pubblicazione recensioni RTX 4070Ti SUPER e annuncio del prezzo

24 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: lancio delle RTX 4070Ti SUPER sul mercato

30 gennaio 2024 - ore 15 in Italia: pubblicazione recensioni RTX 4080 SUPER e annuncio del prezzo

Insomma, NVIDIA sembra aver programmato un inizio del nuovo anno davvero movimentato.

Tutto gennaio sarà praticamente dedicato all'annuncio e al lancio sul mercato delle nuove GPU di fascia altissima.

Ci possiamo quindi aspettare nuovi rumor entro la fine dell'anno, per poi conoscere ufficialmente i nuovi prodotti a partire dall'8 gennaio. Le tempistiche che abbiamo appena elencato varranno sicuramente per il mercato statunitense. Bisogna capire quando le nuove GPU arriveranno anche in Europa. Di certo ne sapremo di più durante gli eventi ufficiali programmati da NVIDIA.

