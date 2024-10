NVIDIA RTX 50 ufficiali al CES: fino a 32 GB di memoria GDDR7 dedicata per la 5090, e sarà in buona compagnia

NVIDIA è un nome di assoluto rilievo nel panorama dei componenti hardware per PC, soprattutto quando si parla di GPU (ecco quali sono le migliori schede grafiche in circolazione). L'azienda americana sta preparando la grossa novità del prossimo anno. Al prossimo CES 2025 verranno infatti presentate le nuove NVIDA RTX 50. La nuova serie di schede grafiche dell'azienda diventerà il nuovo punto di riferimento assoluto sia per i gamer che per i professionisti impegnati nelle discipline STEM, nell'uso dell'IA e non solo. Ora abbiamo finalmente la conferma di quando verranno presentate ufficialmente.

NVIDIA RTX 50 protagoniste al CES 2025: questi i modelli che vedremo

Il CES di Las Vegas è una delle fiere tecnologiche più importanti in assoluto, e ogni anno diventa il teatro per le varie aziende che presentano le loro novità hardware e non solo. Quest'anno, come un po' tutti gli anni d'altronde, nella vetrina del CES ci sarà anche NVIDIA. L'azienda infatti sta per presentare la nuova serie di schede grafiche. Parliamo della serie RTX 50, il non plus ultra quando si parla di GPU in casa NVIDIA e nel mercato in generale. Questi sono i modelli che verranno presentati ufficialmente al prossimo CES 2025 a Las Vegas: RTX 5090

RTX 5080

RTX 5070 Parliamo quindi dei tre modelli di punta di casa NVIDIA. Il più performante, ovvero la RTX 5090, arriverà con caratteristiche di assoluto rilievo. I rumor emersi in precedenza ci hanno già fornito una panoramica dettagliata di cosa aspettarci. Per la nuova RTX 5090 dovrebbero arrivare ben 32 GB di memoria GDDR7, con una larghezza di banda pari a 1.792 GB/s. Questa nuova scheda dovrebbe affidarsi alla GPU GB202-300 con 21.760 core FP32 (CUDA), e avere una potenza di 600 Watt. Dovrebbero arrivare anche delle ottimizzazioni strutturali in termini di efficienza energetica.

Per quanto riguarda la RTX 5080 ci aspettiamo un modello basato sulla GPU GB203-400 (GB203-400-A1), con 10.752 CUDA core e 16 GB di VRAM GDDR7 a 28 Gbps su un bus a 256 bit. La larghezza di banda totale di memoria dovrebbe corrispondere a circa 800 GB/s. Per quanto riguarda il fratello minore, la GeForce RTX 5070, non abbiamo ancora particolari dettagli in merito alle presunte specifiche tecniche. Sarà comunque come di consueto il modello più bilanciato, nel prezzo e nelle performance. Una novità che dovrebbe essere trasversale alle RTX 50 consiste nel back-drilling della PCB. Questo dovrebbe garantire una migliore qualità interfaccia di segnale tra il GPU core e la memoria GDDR7. Infine, le nuove schede di NVIDIA dovrebbero assicurare la compatibilità con PCIe 5.0 e il supporto al nuovo connettore DP 2.1a.

Le guide per approfondire sul mondo dell'informatica