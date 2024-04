Le nuove GPU della serie NVIDIA GeForce RTX 5000 stanno arrivando. Non sappiamo ancora la data precisa per la presentazione, ma la maggior parte dei beninformati concordano su una cosa: i primi modelli di schede video Blackwell potrebbero essere lanciati entro la fine del 2024. Abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni, i rumor e i leak usciti fino ad oggi in un unico articolo, per fare un quadro chiaro ed organizzato di tutto ciò che sappiamo finora. Attenzione perché, come detto, si tratta di notizie provenienti da fonti non ufficiali, quindi vi raccomandiamo di prenderle con le pinze.

Indice

Modelli

La nuova serie NVIDIA GeForce RTX 5000 viene definita col nome in codice "Blackwell", ispirato a quello del matematico David Blackwell. Lo schema di NVIDIA per il lancio dei modelli che comporranno questa gamma dovrebbe essere molto conservativo, dunque sia la numerazione che le fasce di prezzo potrebbero essere simili. Ci aspettiamo che il modello top gamma RTX 5090 possa essere il primo ad arrivare, magari insieme alla RTX 5080. La stessa strategia è già stata seguita con la generazione 4000, ed ha funzionato bene.

Nei mesi successivi dovrebbero arrivare gli altri modelli di fascia media, dunque RTX 5070 e possibili varianti Ti, mentre la fascia bassa sarà come al solito l'ultima ad essere lanciata, con un'eventuale RTX 5060 e modelli derivati. Potrebbero esserci varianti con tagli di memoria diversi per alcuni modelli, ed ovviamente non è detto che le schede col marchio Ti arrivino davvero, ma per il momento tendiamo a pensare che sia molto probabile.

Specifiche

Le specifiche tecniche delle GPU di serie NVIDIA GeForce RTX 5000 fanno sognare i gamer, perché si parla di un netto aumento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, fino al 70% di potenza in più. Le novità hardware dovrebbero essere tante, a cominciare da una nuova architettura Multi-Chip Module (MCM), che potrebbe essere utilizzata per il chip di fascia più alta, il GB202, quello destinato alla flagship 5090. Sarebbe dunque questo il primo chip per GPU consumer con tecnologia MCM, mentre quelli di fascia media e bassa (GB203, GB205, GB206, GB207) dovrebbero continuare ad usare un'architettura monolitica come la serie 4000.

Potrebbe essere migliorato anche il processo produttivo, che attualmente è un 5 nm di TSMC. Stando ad alcuni rumor si potrebbe passare al processo a 3 nm, che aumenterebbe molto l'efficienza energetica, anche se rimangono molti dubbi a riguardo perché è un processo ancora poco diffuso e, soprattutto, molto costoso. Tutti i tipi di core che compongono la GPU saranno aggiornati e aumentati di numero. In particolare, sul modello più potente si potranno montare fino a 24,576 CUDA core, con un aumento del 50% rispetto alla precedente generazione, anche se questi dati sembrano un po' gonfiati. Siamo, invece, abbastanza fiduciosi sull'upgrade delle memorie: saranno utilizzate le nuove GDDR7. Sulla RTX 5090 potrebbero esserci fino a 36 GB integrati, un netto aumento rispetto ai 24 GB GDDR6X della 4090.

Inoltre, anche il flusso dati sarà più veloce, grazie ad un'interfaccia a 512-bit e ad un bandwith che potrebbe raggiungere i 1.536 GB/s. Parliamo di un aumento pari al 52% rispetto alla 4090. Tra gli elementi hardware non dovrebbe manca il supporto completo allo standard PCIe 5.0 a piena banda e ai connettori DisplayPort 2.1. Non si sa invece praticamente nulla riguardo al consumo energetico, che dovrebbe comunque rimanere in linea con i modelli attuali, in ogni caso inferiore ai 600 W.

Ray tracing

Per quanto riguarda il supporto al ray tracing non ci sono grandi novità da segnalare per la serie NVIDIA GeForce RTX 5000. Al momento, non sono venuti fuori rumor interessanti su questo aspetto, che dovrebbe comunque essere migliorato con la nuova generazione. Sulle GPU Blackwell saranno probabilmente presenti i nuovi RT core di 4a generazione, con un numero che dovrebbe essere ben più alto del passato. Sulla 5090 si dovrebbero superare i 200 TFLOPS di potenza dedicata al ray tracing.

Dunque riusciremo finalmente a giocare in path tracing con un buon framerate su Cyberpunk 2077? Non è detto, visto che la potenza richiesta dal ray tracing è ancora molto alta per qualsiasi GPU, ma speriamo di essere positivamente sopresi da NVIDIA.

DLSS e tecnologie software

Una delle caratteristiche più apprezzate delle schede video a marchio NVIDIA è il supporto a tecnologie software avanzatissime. Ci riferiamo, ovviamente, al DLSS ma anche ai tanti altri strumenti lanciati negli ultimi anni, come NVIDIA Studio e gli applicativi professionali. Da tradizione, ogni volta che la società americana lancia una nuova serie di schede video da gaming c'è un aggiornamento della tecnologia di upscaling, quindi insieme alle GPU NVIDIA GeForce RTX 5000 potrebbe arrivare il nuovo DLSS 4. Si sa ancora pochissimo, purtroppo, quindi per adesso vi rimandiamo alla nostra guida completa a questo indirizzo per rinfrescarvi la memoria.

In realtà la vera novità potrebbe arrivare dall'intelligenza artificiale, uno dei punti fortissimi di NVIDIA negli ultimi mesi. Le RTX 5000 saranno sicuramente bilanciate per offrire un'esperienza gaming di altissimo livello, ma è molto probabile che anche i software che sfruttano l'AI saranno avvantaggiati con questa generazione.

Data di uscita

Come detto all'inizio, per il momento ci sono diverse ipotesi sulla data di lancio dei primi modelli della serie NVIDIA GeForce RTX 5000. Stando ai rumor più recenti, ci sono buone possibilità che l'annuncio arrivi nel Q4 2024, dunque entro fine anno, ma altre voci parlano di una presentazione dedicata al CES 2025 e di un lancio a gennaio del prossimo anno. In ogni caso, la finestra di lancio sembra essere abbastanza ristretta, tra novembre 2024 e gennaio 2025, sarebbe una sorpresa vedere spuntare una RTX 5090 già verso la fine dell'estate.

Inoltre, è quasi sicuro che per i primi mesi i modelli della gamma Blackwell saranno quasi introvabili. La nuova RTX 5090, in particolare, potrebbe essere presa di mira dai soliti scalper e dagli sviluppatori di AI, cosa che potrebbe bruciare le scorte e renderla molto difficile da acquistare per i consumatori comuni.

Prezzo

Veniamo alla parte più interessante della nostra panoramica sulla serie NVIDIA GeForce RTX 5000, quella su cui ovviamente ci sono meno informazioni: i prezzi dei nuovi modelli. Possiamo essere certi di una cosa, cioè che i prezzi non caleranno. Visti gli andamenti che hanno avuto le schede di serie 3000 e 4000, difficilmente NVIDIA deciderà di abbassare le cifre richieste per i suoi potenziali clienti, anche perché la concorrenza di AMD e Intel è ancora troppo scarsa, almeno per la fascia media e alta.