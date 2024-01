Grazie all'IA e ai nuovi driver NVIDIA RTX ora tutti i video nel browser saranno in HDR, ma non per tutti

Se avete una scheda grafica NVIDIA RTX e un monitor compatibile con HDR, l'ultimo aggiornamento per i driver delle GPU dell'azienda è fatto per voi, in quanto vi consente di vedere ogni contenuto video nel browser in HDR (se vi state chiedendo cosa siano e cosa significhino HDR10 e HDR10+, date un'occhiata al nostro approfondimento).

RTX Video HDR è infatti l'ultima funzione del marchio che si aggiunge a RTX Video Super Resolution in RTX Video, la suite di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale in tempo reale che i proprietari di GPU GeForce RTX possono utilizzare per migliorare la qualità dei video riprodotti sul proprio PC.

Come suggerisce il nome, RTX Video HDR è una nuova tecnologia video che utilizza l'IA e i Tensor Core di GeForce RTX per rimappare dinamicamente i contenuti video in Standard Dynamic Range (SDR) a video di qualità High Dynamic Range (HDR10), migliorando la visibilità, i dettagli e la dinamica del video in streaming (qui sotto potete vedere un esempio in un video di NVIDIA).