NVIDIA svela Project G-Assist: l'IA nel gaming come non l'abbiamo mai vista

Il Computex 2024 si sta svolgendo in queste ore e anche NVIDIA è presente, quale attore principale anche nel settore del gaming. Proprio in questo ambito ha svelato una novità che potrebbe rivoluzionare come giochiamo .

Siamo di fronte al ChatGPT del gaming? Al momento NVIDIA non ha rilasciato approfonditi dettagli tecnici sul suo funzionamento ma, in base a quanto appena presentato, possiamo immaginare G-Assist per il gaming con un ruolo molto simile a quello che offrono i chatbot AI per gli usi più disparati.

Il progetto G-Assist di NVIDIA infatti mira a sviluppare un'intelligenza artificiale in grado di supportare i videogiocatori in tantissimi aspetti. Analizzando il gioco dei vari utenti l'assistente dovrebbe poter offire suggerimenti sulle strategie di gioco da adottare.

Ci riesce combinando dati come gli input vocali o testuali dal giocatore, insieme a informazioni contestuali dallo schermo di gioco.

Il suo modello corrisponde a un Large Language Model (LLM), in grado di apprendere e migliorarsi in base ai giochi che vengono eseguiti nel corso del tempo.

NVIDIA ha mostrato le sue capacità con una demo sviluppata su Ark Survival Ascended, il titolo videoludico di Sutdio Wildcard, con il quale NVIDIA stessa ha collaborato per sviluppare G-Assist. Durante la demo è stato mostrato come l'assistente intelligente sia in grado di offrire suggerimenti su diversi aspetti specifici del gioco, come su come sconfiggere i nemici più ostici, come reperire le armi migliori, come scalare i livelli e tanto altro.

Oltre ai contenuti relativi al gioco che si esegue, G-Assist avrebbe anche la capacità di ottimizzare computazionalmente il gioco in base al dispositivo che si utilizzo. Questo si tradurrà in fornire metriche delle prestazioni, ottimizzare le impostazioni grafiche in base all'hardware, applicare un overclocking efficiente e persino ridurre in modo intelligente il consumo energetico mantenendo alte le performance.

Al momento non abbiamo dettagli su quando potrebbe arrivare G-Assist al grande pubblico. Ci aspettiamo che NVIDIA lo perfezioni ulteriormente prima di lanciarlo sui suoi prodotti.